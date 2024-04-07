В Новосибирске предупредили о снегопаде 8 апреля

С 8 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ночью погода будет без осадков. Однако днем возможны небольшие дожди, которые перейдут в мокрый снег. Также ожидаются местами туманы и ветер северо-западного направления со скоростью от 4 до 9 м/с, с порывами до 14 м/с ночью и до 16 м/с днем. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6°C, местами до -8°C, днем от +1 до +6°C.

Ранее синоптики предупреждали о возможных колебаниях температуры воздуха во второй декаде месяца, от -10°C ночью до +14°C днем. Также отмечено, что самый теплый день ожидается 24 апреля, когда температура может подняться до более +23°C.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на дорогах Новосибирска вводят ограничения для грузовиков.