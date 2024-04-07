На дорогах Новосибирска вводят ограничения для грузовиков

С 8 апреля по 19 мая в Новосибирске будет ограничено движение для большегрузов с нагрузкой 6 и 7 тонн.

В пресс-службе администрации города назвали улицы, где будет действовать ограничение: Хилокская (от ул. Хилокской, 9/1 до ул. Хилокской, 3б), Петухова (от ул. Хилокской, 3б до ул. Петухова, 89), Советское шоссе (от ул. Петухова, 89 до ул. Мира, 66), Мира (от ул. Мира, 66 до ул. Мира, 62а/2), Ватутина (от ул. Мира, 62а/2 до ул. Ватутина, 103), Бугринский мост (от ул. Ватутина, 103 до Бугринского моста), Большевистская (от Бугринского моста до ул. Большевистской, 290), Бердское шоссе (от ул. Большевистской, 290 до Старого шоссе, 2), Старое шоссе (от Старого шоссе, 2 до Бердского шоссе, 550).

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками и правилами дорожного движения.

Ранее новосибирцев предупредили, что на Димитровском мосту ограничат скорость.