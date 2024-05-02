Жительнице Новосибирска, чью собаку-поводыря убило током в троллейбусе, выдали нового пса

Жительнице Новосибирска выдали нового пса-поводыря.

Летом прошлого года в Новосибирске Ирина Бурмистрова ехала со своим псом лабрадором на работу в троллейбусе, и когда собака поставила лапы на ступени перед тем, как выйти, ее ударило током — животное скончалось на месте.

Спустя год Ирине предоставили новую собаку-поводыря по имени Олдин, которому всего полтора года. Об этом женщина сообщила на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

Она также рассказала, что забирала пса из Москвы самостоятельно.

Женщина отметили спокойствие и ум собаки. Сейчас он уже начал изучать новосибирские дороги, умеет ходить с хозяйкой из дома на работу, заходить в магазины, торговые центры и аптеки, он очень хорошо ориентируется на голос Ирины, но немного рассеян в силу своего возраста.

Напомним, что в Новосибирске человека ударило током на ступеньках в троллейбусе.