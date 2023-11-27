В Новосибирске человека ударило током на ступеньках в троллейбусе

Сегодня, 27 ноября, следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области начали проверку по факту предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

26 ноября на остановке «Октябрьский универмаг» в Октябрьском районе Новосибирска молодого человека ударило током, когда он поднимался по ступеням троллейбуса № 5.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району следственного управления по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ», — говорится в сообщении Следкома.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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