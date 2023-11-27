Метеоролог Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за историю наблюдений

В Балаклаве в 1854 году был сильнейший шторм, но метеорологических наблюдений тогда ещё не было.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последний шторм в Крыму стал историческим. Об этом сообщает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что этот шторм стал самым мощным среди всех зафиксированных метеорологических событий в регионе. Он подчеркнул, что даже сильнейший шторм в Балаклаве в 1854 году не был похож по силе. Однако в то время метеорологических наблюдений не вели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сибирячка описала последствия мегашторма в Севастополе.