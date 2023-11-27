Крымский армагеддон. Сибирячка описала последствия мегашторма в Севастополе

Уроженка Сибири, переехавшая на Юг России, рассказала о последствиях сильнейшего шторма на Крымском полуострове.

Переехавшая из Кемеровской области в Крым сибирячка Оксана Ишимцева рассказала корреспонденту Сиб.фм о последствиях шторма в регионе. Ураган накрыл полуостров накануне — известно о нескольких пострадавших и одном погибшем. Также местные власти сообщили об одном погибшем.

«Шторм начался в воскресенье после 12 часов дня. Так как я живу на Фиоленте [мыс Фиолент, находится в 10 километрах от Балаклавы в сторону Севастополя. — прим. ред], там был эпицентр шторма. Но именно в этот день я была в разных местах — в самом Севастополе, пригороде, Бахчисарайском районе и северной стороне города. В дневное и вечернее время это был обычный шторм. Но его пик пришёлся на ночь — тогда начались обрывы линий электропередач, перебои снабжения, подтопление дорог и падение деревьев», — рассказала сибирячка.

Оперативный штаб, открытый для устранения последствий шторма в регионе, работает исправно, подчеркнула собеседница. Однако избежать значительных повреждений не удалось — непогода повлияла на жизнь местных.

«Утром уже я увидела поваленные дорожные знаки, разбросанные ветки. Когда пришла на работу, от коллег узнала, что на чью-то машину упало дерево.

Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, школы и детские сады не работают. Людей на улицах стало значительно меньше, как и машин. Ветер слегка утих, но теперь пошёл снег — очень сильно заметает Тавриду. Температура воздуха сейчас от 0 до -3 градусов», — объяснила Ишимцева.

Местные власти продолжают ликвидировать последствия шторма. Спикер парламента РК Владимир Константинов в эфире «Россия 24» назвал ситуацию в регионе за последние сутки «конкретным армагеддоном». По его словам, старожили не припомнили таких волн и шторма на полуострове.

Вечером 26 ноября Крым столкнулся с сильным штормом, который привел к подтоплениям домов и дорог. Более полумиллиона человек остались без света, а также было нарушено водоснабжение. Ураганный ветер также затронул Краснодарский край, где были повалены деревья в Анапе и Адлере. В Сочи прибрежная территория была затоплена волнами, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.