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вчера 22:30
общество

В Новосибирске за апрель произошло три случая нападения на журналистов

Фото: скриншот из видео, «ОТС-ТВ»

В Новосибирске в апреле 2024 года произошли нападения на журналистов города. Редакция Сиб.фм собрала три случая, когда корреспонденты стали объектами злoумышленников.

Первый инцидент произошел 11 апреля с корреспондентом Сиб.фм Еленой Отмаховой на улице Дуси Ковальчук. В центре тротуара стоял внедорожник Mitsubishi Pajero без каких-либо идентификационных знаков и без номеров. После того как нарушение было зафиксировано, водитель начал преследовать корреспондента. Нарушитель догнал журналиста и напал.

Было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 119 УК РФ, которая касается угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По этой статье, возможны принудительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев и даже лишение свободы на срок до двух лет.

Фото В Новосибирске за апрель произошло три случая нападения на журналистов 2

Второй случай связан с нарушением прав потребителя. Житель города Дмитрий обратился в редакцию программы «Экстренный вызов» телеканала «ОТС-ТВ», чтобы пожаловаться на незаконные действия продавца.

Журналисты Горланов Вячеслав и телеоператор Менин Константин получили задание разобраться в ситуации. Во время съемок интервью с потребителем и видеозаписи спорного термоса на складе, сотрудники съемочной группы были атакованы агрессивной женщиной, которая утверждала, что они нарушают правила на ее частной собственности.

В результате конфликта пострадало оборудование съемочной группы.

Фото В Новосибирске за апрель произошло три случая нападения на журналистов 3

Третий случай произошел 2 апреля. Съемочная группа «Вести Новосибирск» снимала репортаж о строительстве на берегу реки в Железнодорожном районе. В какой-то момент водитель грузовика начал вести себя агрессивно, требовал прекратить съемку, угрожал применением физической силы против журналистов, а затем повредил видеокамеру.

На 46-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Он задержан следователями СК. В ближайшее время будет определена мера пресечения.

Фото В Новосибирске за апрель произошло три случая нападения на журналистов 4

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Игорь Кириченко
Журналист

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