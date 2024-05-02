Новосибирский блогер Дава подарил Филиппу Киркорову сумку от Louis Vuitton

Эксклюзивную сумку Louis Vuitton блогер из Новосибирска Дава подарил певцу Филиппу Киркорову.

В социальной сети на своей личной странице новосибирский блогер и певец Дава рассказал, что сделал необычный подарок Филиппу Киркорову — он подарил ему на день рождения эксклюзивную сумку Louis Vuitton из коллекции весна-лето 2024.

На пышном мероприятии в честь 57-летия артиста блогер появился неожиданно, учитывая, что недавно между Филиппом и Давой был конфликт.

Напомним, что новосибирский блогер Дава довел до слез Искандарову в шоу на ТНТ.