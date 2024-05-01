В городе Обь Новосибирской области более 1,5 тысячи человек остались без света

Более 1,5 тысячи человек остались без света в Оби.

Как сообщили «Региональные электрические сети», вчера вечером во время прокладки водопровода по улицам Толстого, Байдукова, Калинина в Оби Новосибирской области были повреждены кабельные линии электропередачи.

В связи с чем без света остались более 1,5 тысячи человек.

На место ЧП прибыли сотрудники «Россети Новосибирск» и выяснили, что сейчас нужно провести ремонт поврежденного кабеля.

Напомним, что в Новосибирске мост через реку Орда отремонтируют за 112 млн руб.