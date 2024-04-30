В Новосибирске мост через реку Орда отремонтируют за 112 млн руб

Мост через реку Орда отремонтируют за 112 млн руб.

По данным сайта госзакупок, в Новосибирской области планируют отремонтировать мост через реку Орда в Ордынском районе.

Работы будут осуществлять в четыре этапа — первый начнется с момента подписания договор и продлится до 1 августа 2024 года. Готовность моста должна быть к 11 сентября 2025 года.

Будущему исполнителю работ предстоит демонтировать старое покрытие, сделать новое земляное полотно, уложить асфальт, установить водопропускные трубы и другое.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 мая этого года. Стоимость работ — 112 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирской области на ремонт трассы выделили более 327 миллионов