В Новосибирской области на ремонт трассы выделили более 327 миллионов

В ТУАД Новосибирской области рассказали, к ремонту какой трассы подрядчики приступят в ближайшее время: 5 километров обойдётся бюджету в 327 миллионов.

Как сообщают в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог, определился подрядчик на ремонт участка трассы «Здвинск – Довольное – 17 км а/д "К-09"». Её будут обновлять на отрезке с 14 по 19 километр, который соединяет сёла Харово и Бережки.

Известно, что торги выиграло Здвинское ДСУ. Это предприятие единственное подало заявку на сайте Госзакупок. Сумма контракта на ремонт составит 327 624 165 рублей.

Подрядчик должен будет не только обновить дорожное полотно, но и нанести на данном участке разметку и установить знаки. Это очень важный участок федеральной трассы, по которой часто ездят в том числе школьные автобусы.

Сейчас готовится проектно-сметная документация, после чего подрядчик приступит к ремонту. В дальнейшем планируется отремонтировать ещё 5 километров этой автодороги.

Также напомним, что в минтрансе региона заявили о поисках подрядчика на ремонт автодороги «Сузун – Битки – Преображенка» — планируется обновить 4 километра дорожного полотна.