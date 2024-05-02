Стало известно, что изменится на Димитровском мосту в Новосибирске после ремонта

Мэрия Новосибирска рассказала, что поменяется после ремонта на Димитровском мосту.

По данным Telegram-канала мэрии Новосибирска, стало известно, какие изменения произойдут на Димитровском мосту после ремонта.

Так, для повышения безопасности дорожного движения после проведения ремонта на мосту установят осевое парапетное ограждение для разделения встречных потоков.

Также на протяжении 742 погонных метров там установят 125 железобетонных блоков и после внесения изменений с каждой стороны будет по три полосы движения шириной по 3,25, 3,25, и 3,75 метра.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске мост через реку Орда отремонтируют за 112 млн руб.