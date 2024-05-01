Глава СК Бастрыкин взял на контроль недоступную среду для инвалидов в Новосибирске

Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на отсутствие доступной среды для маломобильных граждан.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации об отсутствии доступной среды для маломобильных граждан в Новосибирске. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

В социальной сетях сообщили, что длительное время на улице Дуси Ковальчук не принимают меры к обеспечению доступной среды для маломобильных групп.

«Тротуары оборудованы пандусами, не соответствующими установленным стандартам, а асфальтное покрытие имеет существенные повреждения, в связи с чем передвижение инвалидов-колясочников затруднительно», — говорится в сообщении СК.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах проверки.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на ребенка напали с электрошокером — СК начал проверку.