В Новосибирске на ребенка напали с электрошокером — СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку после нападения на ребёнка.

В Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” опубликовали запись с видеокамеры, где подростки подошли к 7-летнему мальчику и ударили его электрошокером, в результате чего ребенок был госпитализирован из-за нарушения сердечного ритма.

По данным пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, сейчас будут устанавливаться все обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске подростки-мигранты электрошокером угрожают прохожим.