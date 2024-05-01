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общество проиcшествия

В Новосибирске на ребенка напали с электрошокером — СК начал проверку

Фото: Сиб.фм

Следственный комитет начал проверку после нападения на ребёнка.

В Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” опубликовали запись с видеокамеры, где подростки подошли к 7-летнему мальчику и ударили его электрошокером, в результате чего ребенок был госпитализирован из-за нарушения сердечного ритма.

По данным пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, сейчас будут устанавливаться все обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске подростки-мигранты электрошокером угрожают прохожим.

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Валерия Митрохина
Журналист

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