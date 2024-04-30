При пожаре в Калининском районе Новосибирска сгорело авто

В Новосибирске в гаражном кооперативе при пожаре сгорело авто.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области, в Калининском районе регионального центра в микрорайоне «Родники» произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 17:05.

На ликвидацию открытого огня у специалистов ушло менее часа. При этом, по предварительным данным, площадь возгорания составила 108 квадратных метров.

В горевшем гараже была расположена СТО. В момент происшествия внутри нее стояли канистры с бензином, баллон с пропаном и машина. Транспорт полностью сгорел.

Напомним, что в Новосибирской области загорелись здания поселка из-за подожженной травы.