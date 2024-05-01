В Новосибирске на территории детского сада «Росинка» образовалась яма

Прокуратура Первомайского района Новосибирска проверит детский сад, где образовалась огромная яма.

В Новосибирске прокуратура проверит детский сад «Росинка», на территории которого провалился грунт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сама яма образовалась на детской площадке. Прокуроры дадут оценку работе контролирующих органов и руководства образовательного учреждения по обеспечению безопасного пребывания детей.



Ранее Сиб.фм писал, Следственный комитет начал проверку после нападения на ребёнка в Новосибирске.