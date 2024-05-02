Жителям Новосибирска рассказали о запретах в Чистый четверг

Стало известно, что можно и нельзя делать в Чистый четверг.

Как сообщает портал МК в Новосибирске, в Чистый четверг нельзя отказываться от уборки в доме и в мыслях. В этот день обязательно нужно молиться и ходить в церковь.

Ни в коем случае нельзя готовить пасхальные блюда в грязной посуде. Также нельзя оставлять в замоченном виде белье – лучше сразу все простирать.

Строго под запретом шумное веселье, танцы, алкоголь, так как еще продолжается страстная неделя. В Чистый четверг нельзя брать в долг, а также ругаться или держать друг на друга обиду.

Напомним, что до храмов в пасхальную ночь новосибирцев отвезут троллейбусы.