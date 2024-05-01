Стало известно состояние подростков на мотоцикле, которых сбили в Новосибирской области

В ГИБДД Новосибирска рассказали о состоянии подростков на мотоцикле, которые попали в аварию.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, в ночь с 29 на 30 апреля в Куйбышеве подростков на мотоцикле сбил водитель легковушки, в результате чего дети 2008 года рождения попали в реанимацию после аварии.

Оба пострадавших получили сотрясение мозга и ушибы. Также стало известно, что водитель автомобиля находился в алкогольном опьянении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились подробности ДТП с автобусом в Новосибирской области.