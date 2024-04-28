В Новосибирске самым богатым директором школы четвёртый год остаётся Путинцева

Традиционно в апреле о доходах отчитались директора новосибирских школ. Четвёртый год подряд руководитель гимназии «Горностай» в Новосибирске лидирует в этом рейтинге.

Тройку самых богатых директоров школ в Новосибирске замыкает Лариса Потеряева, директор лицея № 22 «Надежда Сибири». Её месячный доход составляет 167 тысяч рублей. Руководитель этого учебного заведения также не первый год входи в топ самых высокооплачиваемых руководителей.

На втором месте, надо сказать неожиданно, оказалась Елена Третьякова, директор школы №217, которая находится не в самом престижном ЖК – «Матрёшкин двор». Доход Третьяковой составляет 172 тысячи рублей.

Возглавляет рейтинг высокооплачиваемых директоров школ руководитель гимназии «Горностай» Ирина Путинцева. Её месячный заработок составляет около 218 тысяч рублей. Лидерство Путинцева удерживает уже четвёртый год подряд. И по сравнению с прошлым годом её доход вырос на несколько тысяч рублей.

Кстати, об успехах своего учебного заведения Ирина Путинцева рассказывала в интервью Сиб.фм. В среднем в гимназии ежегодно обучаются порядка 2,5 тысячи детей. Более подробно, как «Горностай» пережил пандемию коронавируса – читайте в этом материале.