сегодня
02 мая, 10:10
пробки
4/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 98.02
сегодня
02 мая, 10:10
пробки
4/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 98.02
сегодня 09:28
общество

В Новосибирске перенесли на 29 мая концерт Леши Свика

Фото: соцсети

В Новосибирске перенесли концерт Леши Свика из-за проблем со здоровьем.

4 мая в Новосибирске должен был состояться концерт Леши Свика, но мероприятие перенесли. Об отмене сообщил сам артист.

Выступление должно было пройти в лофт-парке «Подземка».

По словам певца, это произошло из-за состояния здоровья. Сам концерт не отменяется, а переносится и пройдет 29 мая. При этом все билеты будут действительны.

Недавно артиста экстренно прооперировали, но что именно произошло со Свиком, неизвестно.

Напомним, что новосибирский блогер Дава подарил Филиппу Киркорову сумку от Louis Vuitton.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в