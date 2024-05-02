В Новосибирске перенесли на 29 мая концерт Леши Свика

В Новосибирске перенесли концерт Леши Свика из-за проблем со здоровьем.

4 мая в Новосибирске должен был состояться концерт Леши Свика, но мероприятие перенесли. Об отмене сообщил сам артист.

Выступление должно было пройти в лофт-парке «Подземка».

По словам певца, это произошло из-за состояния здоровья. Сам концерт не отменяется, а переносится и пройдет 29 мая. При этом все билеты будут действительны.

Недавно артиста экстренно прооперировали, но что именно произошло со Свиком, неизвестно.

Напомним, что новосибирский блогер Дава подарил Филиппу Киркорову сумку от Louis Vuitton.