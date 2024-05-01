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общество

В Новосибирске набережная на Северо-Чемском победила в голосовании за объекты благоустройства

Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области завершилось голосование за объекты благоустройства.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в Новосибирске завершилось голосование за объекты благоустройства в регионе. Таким образом, местные жители большую часть голосов отдали за набережную на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе.

По словам мэра, данный проект поддержали более 64 тысячи новосибирцев.

Реализация проекта начнется в 2025 году.

Напомним, что центр разработки беспилотников создадут в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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