В Новосибирске набережная на Северо-Чемском победила в голосовании за объекты благоустройства

В Новосибирской области завершилось голосование за объекты благоустройства.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в Новосибирске завершилось голосование за объекты благоустройства в регионе. Таким образом, местные жители большую часть голосов отдали за набережную на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе.

По словам мэра, данный проект поддержали более 64 тысячи новосибирцев.

Реализация проекта начнется в 2025 году.

Напомним, что центр разработки беспилотников создадут в Новосибирской области