В Новосибирске военный пенсионер-ракетчик хочет судиться с академиком из-за вечного двигателя

В Новосибирске вот уже почти 30 лет военный пенсионер Аркадий Кулигин пытается доказать, что изобрёл «вечный двигатель». Но как только его установкой начинают интересоваться инвесторы – они вскоре куда-то пропадают.

Впервые о своём изобретении Аркадий Кулигин заявил в начале 2000-х, тогда о военном пенсионере сняли даже серию сюжетов на новосибирском телевидении. Охранник заявлял, что ему удалось изобрести «вечный двигатель».

«Мои фундаментальные открытия не признают, хотя это расписано даже в старинных учебниках физики. Я дошел до того, что хочу сделать автоматизированную станцию, — заявляет Аркадий Кулигин.

– Я хочу, чтобы люди сами начали для себя производить энергию, тогда не будет никаких заводов и продаж. Моё изобретение сможет изготовить даже старшеклассник. Я снял и выставил в соцсетях принцип действия своего изобретения».

Сейчас Аркадию Павловичу 76 лет. Скоро у его «детища» будет юбилей – с 1994 года изобретатель пытается запатентовать свой генератор, который работает по принципу механического резонанса. На своё изобретение ракетчик по образованию Кулигин тратит почти всю военную пенсию.

Как заявляет изобретатель, такие индивидуальные электростанции уже используются в Англии и Кении. По мнению Кулигина, в России его «детище» отказываются признавать, хотя от его генератора была бы сплошная экономия.

«Учёные избегают со мной встречаться. Я уже беседовал с пятью академиками! Они не хотят никак видеть моё изобретение!» — возмущается Аркадий Кулигин.

Летающие тарелки

Новосибирский изобретатель в какие только не пытался пробиться научные ведомства. Свой генератор он пытался презентовать в трёх исследовательских институтах.

«Суть моего изобретения заключается в том, что я получил затухающий маятник и исправил ошибки. Но сам принцип описан ещё в старинных учебниках за 1866 год, — утверждает Аркадий Кулигин.

– Я сейчас живу в военном городке в Пашино. Сейчас я присматриваю 2 или 3 берёзы и сделаю огромную качелю. Будет 2 киловатта, и можно будет всё время кипятить воду – не нужен будет ни газ, ни нефть, ни уголь!»

Идея изобретения у военного инженера появилась во время работы по обслуживанию межконтинентальных баллистических ракет. Их Аркадий Кулигин запускал в городе Ужуре Красноярского края.

«Радиотехникой я занимался с пятого класса, музыкой занимался, учился в Гнесинке. Я играю, импровизирую джаз. В детстве я жил в Норильске и много читал. Занимался спортом, музыкой и техникой, — вспоминает пенсионер свои детские годы. – В 42 года, ещё перед распадом СССР я ушёл на пенсию. Из Новосибирска я устроился в Харьков и ездил по ракетным дивизиям, инспектировал систему управления межконтинентальными ракетами. Объездил всю Россию, Белоруссию и Украину. НТК «Импульс» — тогда это было секретное ведомство».

Когда баллистические ракеты в жизни Аркадия Кулигина закончились, он встретил своего учителя, который, как говорит пенсионер, и направил деятельность изобретателя в нужное русло.

«Около метро «Студенческая» он продавал свои изобретения. Я у него купил брошюрку, а потом мы договорились встретиться, — продолжает Аркадий.

– Он показал мне свою летающую тарелку. Дедушка жил под Черепаново. Мы работали в институте теоретической прикладной механики: метали жидкость на дальние расстояния для тушения пожаров. Сейчас у меня и эта конструкция, деталь дома – в мире такой нет».

Однако и это изобретение, как и «вечный двигатель» так и осталось незапатентованным, хотя Кулигин утверждает, что выставлялся даже на «Технопроме» — представители МЧС не стали брать в работу аппарат.

В суд с академиками

Последние 20 лет Аркадий Кулигин только и делает, что пытается воззвать к совести новосибирских академиков, которые стараются обходить изобретателя стороной.

«Есть комитет Государственной Думы по энергетике, но там тоже не заинтересовались моим изобретением. А если я буду продавать свои разработки в Китай и другие страны – я стану изменником Родины. Уже трое учёных у нас были арестованы. Я не хочу пойти по этому пути, — признаётся Аркадий Кулигин. – Я хотел запатентовать гирю. Когда мне отказали, я побежал в фирму «Сибкопирайт» и оформил авторское свидетельство, что я изобретатель. У меня есть научные публикации на русском и английском языках».

Сейчас Кулигин собирается подать в суд на одного из академиков с фамилией Ф. По мнению инженера-электрика, он лишил россиян дешёвого источника энергии.

«Я написал жалобу в ФСБ. Там мне сказали, что такими вопросами не занимаются. Потом из службы военной контрразведки пришло письмо – там тоже сказали, что не разбираются, вопросами авторского воровства»,

- с сожалением добавляет Аркадий Кулигин.

За 30 лет изобретатель предлагал свой «вечный двигатель» 15 губернаторам в России. Главы регионов также не оценили «детище» Кулигина. В этом году появился один инвестор из города Рыбинск, но в последние месяцы и тот пропал. Сам же пенсионер за это время серьёзно заболел.

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