Полиция Новосибирска проверит стрельбу охранника в посетителя бара

Сотрудники полиции проверят инцидент со стрельбой охранника бара в посетителя в Новосибирске.

Сибирячка пожаловалась на работу охранника в баре в Новосибирске. Она стала свидетельницей конфликта с двумя мужчинами-посетителями, который закончился обращением в больницу и полицию.

Так, один из мужчин что-то пролил. Сотрудница заведения позвала охранника, который стал угрожать посетителю, а после дал ему пощечины.

«Трезвый друг пострадавшего попытался заступиться, в ответ на это охранник достал газовый пистолет и прицельно выстрелил ему в глаза смесью. Потом аналогично поступил с нетрезвым посетителем, из-за которого начался конфликт», – рассказала женщина в группе «АСТ-54».

После этого мужчины вышли из бара «на ощупь». Женщина решила вступиться за посетителей и высказала охраннику претензии. В ответ на это она услышала нецензурную лексику в свою сторону. Также за сотрудника бара вступился и администратор.

В данный момент по факту инцидента в полиции Новосибирска проводится проверка.

Напомним, что новосибирскому водителю прострелили окно авто на Ватутина.