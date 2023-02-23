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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила граждан России с 23 февраля

Фото Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила граждан России с 23 февраля
Фото Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила граждан России с 23 февраля

Фото: Роскосмос

Новосибирский космонавт Кикина с МКС поздравила граждан России с 23 февраля.

В День защитника Отечества Анна Кикина, а также ее коллеги Екатеринбурга Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из Челябинска поздравили россиян с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах ВС РФ, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы — настоящие герои! С праздником!», — сказала Кикина.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска поручил подготовить встречу космонавта Анны Кикиной с молодежью.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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