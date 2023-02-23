В Новосибирске на аллее НВВКУ установили бюсты Героев России

Фото: тг-канал Анатолия Локтя
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе спецоперации.
Семь выпускников Новосибирского высшего военного командного училища удостоены звания Героя России. Эти награды они получили в ходе выполнения задач на СВО. Пятеро из них — посмертно.
Имена героев стали известны новосибирцам. Список получивших звание Героя России:
- подполковник Рэцой Евгений Анатольевич,
- майор Семенов Дмитрий Владимирович (посмертно),
- капитан Козловский Евгений Валерьевич (посмертно),
- старший лейтенант Песковой Максим Владимирович (посмертно),
- старший лейтенант Ефимов Александр Александрович (посмертно),
- старший лейтенант Цыдыпов Балдан Баирович,
- старшина Сафин Алмаз Минигалеевич (посмертно).
"Подвиг воинов-сибиряков бессмертен! Мы бережно храним память о наших земляках, вставших на защиту свободы и независимости Родины. Вечная Слава героям", — прокомментировал мэр города Локоть.
Их бюсты появились на аллее Героев в НВВКУ.
"Нашими Героями гордится вся Россия, а их имена навсегда вписаны в историю страны!», — высказался глава региона", — отметил глава региона.
Напомним, Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества.
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