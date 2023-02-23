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В Новосибирске запустят артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества

Фото В Новосибирске запустят артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества
Фото В Новосибирске запустят артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества

Фото: freepik

В Новосибирске в День защитника Отечества запустят салют из гаубицы.

В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества в 21:00 запустят фейерверк на Михайловской набережной.

Тридцать праздничных залпов из знаменитой советской гаубицы и семьсот фейерверков от «Веги» и «Ассоль» увидят сибиряки вечером.

Артиллеристские расчёты запустят в Новосибирское небо в общей сложности 680 фейерверков. Репетиции салюта проходили на полигонах в Кемеровской области. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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