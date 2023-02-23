В Новосибирске запустят артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества

Фото: freepik
В Новосибирске в День защитника Отечества запустят салют из гаубицы.
В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества в 21:00 запустят фейерверк на Михайловской набережной.
Тридцать праздничных залпов из знаменитой советской гаубицы и семьсот фейерверков от «Веги» и «Ассоль» увидят сибиряки вечером.
Артиллеристские расчёты запустят в Новосибирское небо в общей сложности 680 фейерверков. Репетиции салюта проходили на полигонах в Кемеровской области. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества.
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