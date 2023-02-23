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Новосибирский аффинажный завод предложил застроить жильём зелёную зону

Фото Новосибирский аффинажный завод предложил застроить жильём зелёную зону
Фото Новосибирский аффинажный завод предложил застроить жильём зелёную зону

Фото: Freepik, authors - fotoksa

С такой инициативой выступил сам владелец предприятия – сейчас на этой территории в Новосибирске находятся промышленные цеха.

Предложение собственника было озвучено на заседании комиссии по вопросам внесения изменений в Генплан, которая прошла 21 февраля. Сейчас огромные площади на улице Большевистской находятся в плачевном состоянии.

Чтобы площадь была использована с пользой, по мнению инициаторов изменений, необходимо перевести её из категории зелёной зоны в категорию земель общественно-делового характера.

Главный промышленный корпус аффинажного завода находится в квартале между улицами Кирова, Бориса Богаткова и Гурьевской. Его построили в 1927 году, и с тех пор на этой территории мало, что менялось.

Значительной рекультивации требует другой участок предприятия, который находится ближе к Большевистской. Вопрос о его перезонировании комиссия намерена рассмотреть, но позже.

Также напомним, что во время заседания этой же комиссии было решено отложить на более поздний срок вопрос о строительстве многоэтажки на месте «Универсама».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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