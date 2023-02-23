В Новосибирске строительство высотки на месте «Универсама» отложили на неопределённый срок

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Застройщик сам отказался от возведения многоэтажки в центре Новосибирска на определённый срок: по крайней мере, вопрос был снят с рассмотрения профильной комиссии мэрии.

Вопрос о строительстве многоэтажного дома на месте «Универсама» должен был рассматриваться на заседании комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки, которое было назначено на 21 февраля.

Однако в мэрии Новосибирска сообщили, что вопрос снят с повестки по желанию самого собственника. Когда члены комиссии вновь вернутся к его рассмотрению – пока неизвестно.

Напомним, строительство многоэтажки на месте «Универсама» выразило бурный протест местных жителей, которые собрали подписи и обратились в прокуратуру.

К правоохранительному ведомству присоединились и следователи СКР, после того как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Впрочем, в середине февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть успокаивал жителей центра: окончательного решения о строительстве многоэтажки пока не принималось.