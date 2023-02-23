Новосибирцы не получили свой багаж после прилета из Санкт-Петербурга

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 26 пассажиров рейса из Петербурга заявили об утере багажа.

В Новосибирске, 22 февраля, рейс авиакомпании «Победа» DP 577 приземлился в Толмачево.

Оказалось, что в нем не было багажа пассажиров. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В аэропорту пояснили, что группа розыска багажа аэропорта приняла 26 заявлений от пассажиров рейса. Багаж пообещали доставить утром 23 февраля. Причины такого инцидента неизвестны.

Как ранее писал Сиб.фм, строительство второй очереди новосибирского Толмачево начнется в 2024 году.