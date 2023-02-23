Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Обречены на богатство: люди с этим знаком на ладони никогда не будут бедными

Фото Обречены на богатство: люди с этим знаком на ладони никогда не будут бедными
Фото Обречены на богатство: люди с этим знаком на ладони никогда не будут бедными

Pixabay.com

Хиромантия – хоть и неточная наука, но указать на отрезок жизненного пути, на котором человеку начертано на ладони богатство и успех, она вполне может.

Нити богатства

Хироманты считают счастливчиками тех людей, на ладони которых есть особые нити богатства – это маленькая полосочка (чёрточка), берущая начало между безымянным пальцем и мизинцем.

Фото Обречены на богатство: люди с этим знаком на ладони никогда не будут бедными 2

Если в конце она раздваивается, то это указывает на богатство, которого вам не избежать (к примеру, наследство или клад).

Денежные дороги

Так хироманты называют длинные линии на ладони человека. Чаще всего они указывают на наличие способностей к высоким заработкам – чем бы ни занялся человек, он достигнет успеха и достатка. Визуально на ладони таких людей дороги жизни и судьбы соединены в начальной точке.

Фото Обречены на богатство: люди с этим знаком на ладони никогда не будут бедными 3

От нити ума отходит небольшая линия к пальцу Сатурна – знак хорошего финансиста.

Метка богатства

Самый достоверный знак богатства – треугольник между линиями ума и судьбы.

Обладатель такого знака на своей ладони никогда не будет нуждаться в деньгах. Таких треугольник на руке может быть много, а значит и финансов (или возможности их заработать) в жизни хозяина будет немало.

Фото Обречены на богатство: люди с этим знаком на ладони никогда не будут бедными 4

Но если на треугольнике есть разрывы, будьте осторожны в обращении со своими доходами. Такой разрыв линий свидетельствует о неумении сохранять финансы – деньги будут утекать, как песок сквозь пальцы.

Отметим, что самыми известными обладателями денежных знаков на ладони является такие знаменитые люди, как Виктория Бэкхем, Арнольд Шварценеггер, Анджелина Джоли, Роман Абрамович, Гус Хиддинк.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Оксана Чешенок
журналист

0

Теги

Новосибирск
богатые
гадание
признаки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26052
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
22303
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21999
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
14247
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
14212
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12455
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
12231
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске