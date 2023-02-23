Обречены на богатство: люди с этим знаком на ладони никогда не будут бедными

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Хиромантия – хоть и неточная наука, но указать на отрезок жизненного пути, на котором человеку начертано на ладони богатство и успех, она вполне может.

Нити богатства

Хироманты считают счастливчиками тех людей, на ладони которых есть особые нити богатства – это маленькая полосочка (чёрточка), берущая начало между безымянным пальцем и мизинцем.

Если в конце она раздваивается, то это указывает на богатство, которого вам не избежать (к примеру, наследство или клад).

Денежные дороги

Так хироманты называют длинные линии на ладони человека. Чаще всего они указывают на наличие способностей к высоким заработкам – чем бы ни занялся человек, он достигнет успеха и достатка. Визуально на ладони таких людей дороги жизни и судьбы соединены в начальной точке.

От нити ума отходит небольшая линия к пальцу Сатурна – знак хорошего финансиста.

Метка богатства

Самый достоверный знак богатства – треугольник между линиями ума и судьбы.

Обладатель такого знака на своей ладони никогда не будет нуждаться в деньгах. Таких треугольник на руке может быть много, а значит и финансов (или возможности их заработать) в жизни хозяина будет немало.

Но если на треугольнике есть разрывы, будьте осторожны в обращении со своими доходами. Такой разрыв линий свидетельствует о неумении сохранять финансы – деньги будут утекать, как песок сквозь пальцы.

Отметим, что самыми известными обладателями денежных знаков на ладони является такие знаменитые люди, как Виктория Бэкхем, Арнольд Шварценеггер, Анджелина Джоли, Роман Абрамович, Гус Хиддинк.