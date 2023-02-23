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Участника СВО Квашнина из ЧВК «Вагнер» похоронят в Новосибирской области

Фото Участника СВО Квашнина из ЧВК «Вагнер» похоронят в Новосибирской области
Фото Участника СВО Квашнина из ЧВК «Вагнер» похоронят в Новосибирской области

Фото предоставлено Константином Терещенко

В Барабинском районе Новосибирской области пройдут похороны участника СВО Александра Квашнина: известно, что мужчина заключил контракт с ЧВК «Вагнер».

Александр Квашнин родом из села Новоспасск Барабинского района. Мужчина попал в колонию, где отбывал срок за кражу. За это время умер его отец. Сам Александр предпочёл заключить контракт с ЧВК «Вагнер» и отправиться в зону СВО.

На этой неделе пришла печальная весть: Александр Квашнин погиб и его тело должны доставить в Новоспасск из Новосибирска. Как сообщили в администрации Барабинского района, затраты на похороны бойца возьмёт на себя государство.

Тело в ближайшее время привезут в клуб Новоспасска, где и пройдёт гражданская панихида. Известно, что у погибшего осталась сожительница и двое маленьких детей. Александр Квашнин должен был выйти на свободу весной этого года.

Читайте также на сайте Сиб.фм: как оперированный мобилизованный не может пройти ВВК, и почему он оказался в федеральном розыске.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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