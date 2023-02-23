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В Новосибирске появится сквер возле храма за 8 миллионов с яблонями и розами

Фото В Новосибирске появится сквер возле храма за 8 миллионов с яблонями и розами
Фото В Новосибирске появится сквер возле храма за 8 миллионов с яблонями и розами

Фото с сайта Госзакупок

Информация о поиске подрядчика на благоустройство сквера возле храма Георгия Победоносца в Новосибирске появилась на сайте Госзакупок – начальная цена лота составляет более 8 миллионов рублей.

Аукцион стартовал на сайте «Госзакупки» 22 февраля. Заказчиком благоустройства выступает муниципальная организация «Горзеленхоз». Начальная стоимость лота составляет 8 014 863,58 рублей.

Подрядчику, который выиграет тендер, предстоит облагородить около храма Георгия Победоносца площадь в 3 213 квадратных метров. В документации к лоту имеется и дизайн-проект.

Согласно технической характеристике, на аллее должны будут благоухать сад с яблонями и майскими розами. Планируется, что подрядчик определится к марту, а за лето ему предстоит воплотить в жизнь проект с яблоневым садом.

Также напомним, что на этой неделе подрядчик отказался от строительства многоэтажки на месте «Универсама», правда, пока на неопределённый срок.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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