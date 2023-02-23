В Новосибирске прогремел праздничный салют в честь 23 февраля: 10 лучших фото

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова

День защитника Отечества в девять часов вечера закончился в Новосибирске праздничным фейерверком: фотограф Сиб.фм отсчитал количество залпов.

Праздничный фейерверк, приуроченный к Дню защитника Отечества, анонсировали в мэрии Новосибирска. Было запланировано, что сибиряки увидят тридцать залпов из знаменитой советской гаубицы и семьсот фейерверков от «Веги» и «Ассоль».

Как рассказывали ранее в пресс-службе Центрального военного округа, репетиция запуска 680 фейерверков проходила на полигонах Кемеровской области.

Анонс приглашал новосибирцев на салют в 21.00, однако на практике феерическое шоу задерживалось. Посмотреть его на этот раз пришло не так много народа.

Была и заминка при запуске салюта. В один миг зрители вообще собирались расходиться.

«Началась первая детонация, потом была секунд 20 пауза. Все подумали, что всё кончилось. Но потом опять рвануло», — рассказывают очевидцы.

Салют длился около шести минут. Его как всегда было удобно наблюдать с Михайловской набережной. После залпов фейерверка к метро хлынули толпы людей.