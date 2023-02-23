В Новосибирске прокуратура проконтролирует авиакомпанию Azur Air после 10 часовой задержки

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирске самолет из Новосибирска в Таиланд задерживается уже 10 часов.

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в новосибирском Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 23 февраля рейс AzurAir должен был вылететь в 3 часа ночи в Утапао, но был задержан. Сейчас 238 пассажиров, из них 22 детей, ожидают вылета. В Толмачево объяснили, что задержка связана с подготовкой самолета.

"Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту организован выездной прием граждан, осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", — рассказали в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, пассажиры рейса Новосибирск-Паттайя не могут вылететь из Толмачёво 6 часов.