В Новосибирске с марта 2022 года размер рекомендуемого дохода заёмщика вырос на 2%

Фото: Максим Николаев

Несмотря на рост рекомендуемого дохода заёмщика в России, в Новосибирске показатель снижается.

С марта 2022 года рекомендуемый семейный доход, комфортный для обслуживания ипотечного кредита снизился к декабрю на 6,6% с 86,4 до 80,7 тысяч рублей. В Новосибирской области этот показатель вырос на 2% с 82,2 до 82,8 тысяч и превысил уровень, средний по России. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«НБКИ систематически публикует собственные исследования по этой теме, основанные на данных нескольких тысяч кредиторов. В публикации бюро кредитных историй в июне 2021 года рекомендованный доход для обслуживания ипотечного кредита в Новосибирской области был ниже, чем в Иркутской и Омской областях и в Красноярском крае», — уточнил эксперт.

В декабре Новосибирск вышел на первое место в СФО, опережая Иркутскую область и Красноярский край на 4,5%, Омскую область на 14,5%, а Кузбасс на 17% по данному показателю, говорит Николаев.

Напомним, льготная ипотека на 93% компенсировала рост цен на жильё в Новосибирске.