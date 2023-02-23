Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске в День защитника Отечества потеплеет до +2 градусов

Фото В Новосибирске в День защитника Отечества потеплеет до +2 градусов
Фото В Новосибирске в День защитника Отечества потеплеет до +2 градусов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске температура воздуха прогреется до +2 градусов 23 февраля.

В Новосибирске в День защитника Отечества ожидается весенняя погода. По данным сервиса погоды "Gismeteo" 23 февраля температура воздуха поднимется до +2 градусов.

После обеда ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Новосибирцев ждет переменная облачность и юго-восточный ветер до 3 м/с.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", ветер поднимется до 5.3 м/с.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25957
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
22199
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21897
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
14133
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
13770
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12398
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
12180
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске