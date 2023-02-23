В Новосибирске в День защитника Отечества потеплеет до +2 градусов

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске температура воздуха прогреется до +2 градусов 23 февраля.
В Новосибирске в День защитника Отечества ожидается весенняя погода. По данным сервиса погоды "Gismeteo" 23 февраля температура воздуха поднимется до +2 градусов.
После обеда ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Новосибирцев ждет переменная облачность и юго-восточный ветер до 3 м/с.
По данным сервиса "Яндекс.Погода", ветер поднимется до 5.3 м/с.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.
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