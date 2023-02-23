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В Новосибирске в первый весенний день ожидается снег и пасмурная погода

Фото В Новосибирске в первый весенний день ожидается снег и пасмурная погода
Фото В Новосибирске в первый весенний день ожидается снег и пасмурная погода

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Погодные сервисы обещают жителям Новосибирска 1 марта до — 7 градусов и обильные снегопады.

Так, снегопады начнутся в воскресенье, 26 февраля. Температурный фон составит – 6... — 2 градуса. Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», в весеннюю ночь столбик термометра покажет – 7, днём потеплеет.

Дневные температуры в первых числах марта составят – 3... — 1 градус. При этом весна начнётся с пасмурных будней, снег будет идти почти каждый день.

Напомним, ранее новосибирские синоптики сообщали и трескучие морозы. Так, в середине марта температура воздуха может опуститься до – 25 градусов.

На данный момент коммунальщики справились с вывозом снега, который обильно выпал в середине февраля. Тогда поступало очень много жалоб на нечищеные улицы.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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