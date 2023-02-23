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В Новосибирске водитель «Мерседеса» попал в ДТП с автобусом и стал «царём горы»

Фото В Новосибирске водитель «Мерседеса» попал в ДТП с автобусом и стал «царём горы»
Фото В Новосибирске водитель «Мерседеса» попал в ДТП с автобусом и стал «царём горы»

Фото: АСТ-54

Вечером 23 февраля в центре Новосибирска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки – в результате Mercedes-Benz взлетел на снежную гору.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло после 17.00 в День защитника Отечества. Дорогу возле остановки ЦУМ не поделили пассажирский автобус и престижный автомобиль Mercedes-Benz S-Class W221. От резкого удара иномарку подбросило, и она оказалась верхом на снежной горе, отчего участника ДТП и прозвали «царём горы».

«Один пассажир головой приложился неплохо, водитель за колено держался. Люди на остановке целые, забрызгало грязным снегом. Наверное, у меня и моей жены второй день рождения сегодня, где-то в полуметре от нас пролетел», — рассказал в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте» Александр Жуков.

Фото В Новосибирске водитель «Мерседеса» попал в ДТП с автобусом и стал «царём горы» 2

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Официальной информации о пострадавших нет. По предварительным данным, такая парковка водителю «Мерседеса» досталась из-за попытки проскочить.

Напомним, в предстоящую субботу, 25 февраля, закроется движение общественного транспорта по улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда – с чем это связано, вы узнаете из этого материала.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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