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В Новосибирской области женщин больше чем мужчин.

В Новосибирской области мужчины составляют 47% от численности населения региона. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

По данным службы, в среднем эта мужчина 37 лет, по большей части — городской жизни, который не курит и придерживается здорового образа жизни.

В регионе мужчины предпочитают жениться в возрасте 25-29 лет.

Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества.