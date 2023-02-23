Фото: freepik
В Новосибирской области женщин больше чем мужчин.
В Новосибирской области мужчины составляют 47% от численности населения региона. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.
По данным службы, в среднем эта мужчина 37 лет, по большей части — городской жизни, который не курит и придерживается здорового образа жизни.
В регионе мужчины предпочитают жениться в возрасте 25-29 лет.
Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества.
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