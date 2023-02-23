В полиции Новосибирской области назначены новые руководители

Фото: Сиб.фм
В ГУ МВД по Новосибирской области назначены новые руководители.
Начальник ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Андрей Кульков представил личному составу новых руководителей.
Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД возглавит подполковник полиции Анатолий Морозов из Свердловской области.
Заместителем начальника Госавтоинспекции назначен подполковник полиции Андрей Кузнецов из Челябинской области.
В полиции проводили начальника отдела полиции по Тогучинскому району подполковника Игоря Терехова.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области поймали инспектора ГИБДД с наркотиками.
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