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В полиции Новосибирской области назначены новые руководители

Фото В полиции Новосибирской области назначены новые руководители
Фото В полиции Новосибирской области назначены новые руководители

Фото: Сиб.фм

В ГУ МВД по Новосибирской области назначены новые руководители.

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Андрей Кульков представил личному составу новых руководителей.

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД возглавит подполковник полиции Анатолий Морозов из Свердловской области.

Заместителем начальника Госавтоинспекции назначен подполковник полиции Андрей Кузнецов из Челябинской области.

В полиции проводили начальника отдела полиции по Тогучинскому району подполковника Игоря Терехова.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области поймали инспектора ГИБДД с наркотиками.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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