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В центре Новосибирска прошёл митинг-концерт в поддержку участников СВО

Фото В центре Новосибирска прошёл митинг-концерт в поддержку участников СВО
Фото В центре Новосибирска прошёл митинг-концерт в поддержку участников СВО

Фото: скриншот с видео КПРФ Новосибирск

Мероприятие прошло в Центральном парке Новосибирска 22 февраля: участников концерта-митинга приветствовал мэр Анатолий Локоть.

В среду, 22 февраля, в Новосибирске поддержали участников СВО на митинге-концерте. Всех пришедших лично приветствовал мэр Анатолий Локоть.

«Уважаемые товарищи новосибирцы! Земляки! Сегодня в нашем городе, городе трудовой доблести, отмечается годовщина создания нашей армии – Красной, Советской, Российской армии-победительницы. Наш город, наш регион связан многими нитями с армией. Посмотрите на названия улиц и площадей – Красноармейская, Военная, Воинская, Сибиряков-Гвардейцев, Бориса Богаткова, Ватутина — можно продолжать и продолжать. В Новосибирске сильны традиции — воинские и трудовые», — обратился Анатолий Локоть ко всем собравшимся.

Мэр Новосибирска отметил, что в годы Великой Отечественной войны именно в Сибири формировались объединения воинов, которые внесли значительный вклад в Победу. С тем временем градоначальник сравнил и формирование батальонов из мобилизованных и контрактников в наши дни.

«Сегодня в едином порыве все общественные организации, трудовые коллективы и политические партии говорят: «С праздником тебя, российский воин! Победы нам всем! Победы – одной на всех! Так было, так есть и так будет!»

- заключил Анатолий Локоть.

Напомним, ранее мэр Новосибирска прокомментировал послание президента России Федеральному собранию – он отметил важность создания государственного фонда для помощи семьям участников СВО.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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