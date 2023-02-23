Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске

Фото: пресс-службы ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске вечером 23 февраля на улице Учительской выходившая из трамвая девочка попала под машину.

ДТП произошло в День защитника Отечества в 19.30 напротив дома №35 на улице Учительской. Здесь останавливается трамвай, из которого выходила 12-летняя девочка.

«Водитель 1969 года рождения двигался на седане Kia Rio по улице Учительской и в пути следования совершил наезд на пешехода, который выходил из трамвая», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирска.

Сейчас на месте продолжает работать наряд ДПС. Известно, что ребёнка госпитализировали медики скорой. Характер травм ребёнка уточняется, а водитель проходит медицинское освидетельствование.

Также напомним, что двумя часами ранее произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки: в результате водитель престижной марки автомобиля Mercedes-Benz стал «царём горы», как выяснилось, он находился в стоянии алкогольного опьянения.