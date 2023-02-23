Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске

Фото Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске
Фото Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске

Фото: пресс-службы ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске вечером 23 февраля на улице Учительской выходившая из трамвая девочка попала под машину.

ДТП произошло в День защитника Отечества в 19.30 напротив дома №35 на улице Учительской. Здесь останавливается трамвай, из которого выходила 12-летняя девочка.

«Водитель 1969 года рождения двигался на седане Kia Rio по улице Учительской и в пути следования совершил наезд на пешехода, который выходил из трамвая», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирска.

Фото Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске 2

Сейчас на месте продолжает работать наряд ДПС. Известно, что ребёнка госпитализировали медики скорой. Характер травм ребёнка уточняется, а водитель проходит медицинское освидетельствование.

Также напомним, что двумя часами ранее произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки: в результате водитель престижной марки автомобиля Mercedes-Benz стал «царём горы», как выяснилось, он находился в стоянии алкогольного опьянения.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26190
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
22470
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
14754
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12317
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
12103
Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь
9933
Новосибирск вышел в лидеры по цене продуктов для блинов
9782
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция