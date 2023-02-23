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Жители Новосибирска пожаловались на мусорный полигон на въезде в город

Фото Жители Новосибирска пожаловались на мусорный полигон на въезде в город
Фото Жители Новосибирска пожаловались на мусорный полигон на въезде в город

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске жители улицы Зеленодолинской пожаловались на вонь от мусорного полигона.

Жители Новосибирска пожаловались на мусорный полигон на Гусинобродском шоссе . Об этом сообщает паблик в "ВК" "АСТ-54".

По словам местных, на полигон привозят мусор около 580 машин в день, которые встают в огромную очередь. Мусор выгружают в сторону улицы Зеленодолинской.

"До наших домов и магазинов буквально 300 метров", — рассказывают сибиряки.

Также они сообщили, что власти города вырубили насаждения, которые маленько защищали их от вида и вони свалки. Помимо этого, устроили снегоотвал, который по весне зальет последние деревья.

"Обращения в администрацию города приводят к элементарным отговоркам. Полигон ещё может принимать отходы, на этом всё. А люди, живущие как получилось, не берутся в счёт", — сетуют жители.

Как ранее писал Сиб.фм, региональным оператором по работе с ТБО с 11 февраля стало МУП «Спецавтохозяйство» — «Экологию Новосибирск» этого статуса лишили.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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