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73-летняя пенсионерка из Новосибирской области помогла полицейским задержать грабителя

Фото 73-летняя пенсионерка из Новосибирской области помогла полицейским задержать грабителя
Фото 73-летняя пенсионерка из Новосибирской области помогла полицейским задержать грабителя

Фото: скриншот с видео ГУ МВД России по Новосибирской области

В городе Куйбышеве Новосибирской области грабитель напал на 73-летнюю бабушку – пенсионерка смогла дать отпор налётчика, в итоге грабителя задержали.

73-летняя пенсионерка сама пришла в полицию и рассказала, как 9 февраля на неё в подъезде собственного дома напал грабитель. Бабушка открывала дверь ключом, в это время сзади её ударили чем-то тяжёлым.

«В этот момент сзади к ней подошел мужчина и нанес несколько ударов по голове металлическим предметом, а затем стал вырывать из рук сумку. Потерпевшая, получившая травму, стала оказывать сопротивление, громко кричать и звать на помощь, после чего нападавший скрылся», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

После того, как бабушка рассказала свою историю, налётчик был объявлен в розыск. Полицейские просмотрели все ближайшие камеры видеонаблюдения и так вычислили 46-летнего местного жителя. Мужчине пришлось признаться в совершённом преступлении.

«Он рассказал, что готовился к совершению грабежа заранее, с этой целью он взял с собой металлический инструмент. Увидев на улице пожилую женщину с сумкой, подозреваемый зашел за ней в подъезд, воспользовавшись моментом, подошел и нанес несколько ударов инструментом по голове, а затем попытался вырвать из рук жертвы сумку,

- объясняют в пресс-службе областного главка МВД. — Но потерпевшая стала громко кричать и оказывать сопротивление, в результате подозреваемый скрылся с места происшествия».

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Налётчику грозит до семи лет тюрьмы. Однако пока, на время следствия, мужчину оставили на свободе.

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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