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Блогер Евгеша из Новосибирска поделилась секретом бабушкиных блинов

Фото Блогер Евгеша из Новосибирска поделилась секретом бабушкиных блинов
Фото Блогер Евгеша из Новосибирска поделилась секретом бабушкиных блинов

Фото: Pixabay.com

Кулинарный блогер из Новосибирска раскрыла секрет идеальных бабушкиных блинов.

Блогерша из Новосибирска Евгения Романова, известная под псевдонимом Евгеша, в честь Масленицы поделилась рецептом идеальных бабушкиных блинов.

Ингредиенты:

  • Мука: 330г
  • Яйцо: 1 шт
  • Сахар: 2 столовые ложки
  • Масло сливочное: 30г
  • Молоко: 550г
  • Дрожжи живые: 20г или 8г сухих
  • Соль: 1 щепотка

Дрожжи необходимо растворить в небольшом количестве тёплого молока, затем добавить 1 столовую ложку сахара, размешать и оставить на 10 минут, чтоб дрожжи начали «играть».

В оставшееся молоко следует добавить соль, сахар, яйцо и растопленное масло, все хорошо перемешать и влить дрожжи. Затем небольшими порциями всыпать муку, постоянно перемешивая во избежание комочков. Тесто должно получиться гладким и по консистенции напоминать сметану. Готовое тесто накрыть и оставить на полтора часа.

Каждые 40 минут его нужно перемешивать. Когда на тесте после второго перемешивания появятся пузырьки и оно поднимется, можно приступить к выпеканию. Аккуратно, не перемешивая тесто, берем его половником и наливаем на разогретую сковороду.

Напомним, в Новосибирске во всех парках начали отмечать Масленицу.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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