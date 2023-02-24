Блогер Евгеша из Новосибирска поделилась секретом бабушкиных блинов

Фото: Pixabay.com
Кулинарный блогер из Новосибирска раскрыла секрет идеальных бабушкиных блинов.
Блогерша из Новосибирска Евгения Романова, известная под псевдонимом Евгеша, в честь Масленицы поделилась рецептом идеальных бабушкиных блинов.
Ингредиенты:
Дрожжи необходимо растворить в небольшом количестве тёплого молока, затем добавить 1 столовую ложку сахара, размешать и оставить на 10 минут, чтоб дрожжи начали «играть».
В оставшееся молоко следует добавить соль, сахар, яйцо и растопленное масло, все хорошо перемешать и влить дрожжи. Затем небольшими порциями всыпать муку, постоянно перемешивая во избежание комочков. Тесто должно получиться гладким и по консистенции напоминать сметану. Готовое тесто накрыть и оставить на полтора часа.
Каждые 40 минут его нужно перемешивать. Когда на тесте после второго перемешивания появятся пузырьки и оно поднимется, можно приступить к выпеканию. Аккуратно, не перемешивая тесто, берем его половником и наливаем на разогретую сковороду.
Напомним, в Новосибирске во всех парках начали отмечать Масленицу.
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