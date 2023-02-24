Блогер Евгеша из Новосибирска поделилась секретом бабушкиных блинов

Фото: Pixabay.com

Кулинарный блогер из Новосибирска раскрыла секрет идеальных бабушкиных блинов.

Блогерша из Новосибирска Евгения Романова, известная под псевдонимом Евгеша, в честь Масленицы поделилась рецептом идеальных бабушкиных блинов.

Ингредиенты:

Мука: 330г

Яйцо: 1 шт

Сахар: 2 столовые ложки

Масло сливочное: 30г

Молоко: 550г

Дрожжи живые: 20г или 8г сухих

Соль: 1 щепотка

Дрожжи необходимо растворить в небольшом количестве тёплого молока, затем добавить 1 столовую ложку сахара, размешать и оставить на 10 минут, чтоб дрожжи начали «играть».

В оставшееся молоко следует добавить соль, сахар, яйцо и растопленное масло, все хорошо перемешать и влить дрожжи. Затем небольшими порциями всыпать муку, постоянно перемешивая во избежание комочков. Тесто должно получиться гладким и по консистенции напоминать сметану. Готовое тесто накрыть и оставить на полтора часа.

Каждые 40 минут его нужно перемешивать. Когда на тесте после второго перемешивания появятся пузырьки и оно поднимется, можно приступить к выпеканию. Аккуратно, не перемешивая тесто, берем его половником и наливаем на разогретую сковороду.

Напомним, в Новосибирске во всех парках начали отмечать Масленицу.