В Новосибирске во всех парках начали отмечать Масленицу

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Погода как раз располагает: рассказываем, где и когда в Новосибирске можно поесть блинов и принять участие в масленичных гуляньях.

В Новосибирске отмечать Масленицу начали ещё 20 февраля. На этой неделе провожать зиму располагает даже плюсовая погода. Так, кормить блинами в эти выходные начали почти во всех городских парках.

«На левом берегу отметить Масленицу можно в парках «У моря Обского», «Сад Кирова», «Затулинский» и «Бугринская роща». На правом — в парках «Первомайский», «Центральный», «Березовая роща», «Сосновый бор» и «Заельцовский». Праздничная программа на всех площадках начнется в 14.00, а завершится в 17.00 сожжением чучела»,

- рассказали в мэрии Новосибирска.

В некоторых городских парках разработали и эксклюзивные праздничные программы. Например, в зоопарке будут знакомить с таинственной чебурашкой сибирским, а также предлагать пожарить маршмеллоу на кострище. В Заельцовском парке решили поддержать спортивную тематику и будут угощать протеиновыми батончиками вместо блинов.

Не обойдется и без конкурсов, которые из года в год проводятся на Масленицу: среди них — перетягивание каната, ходьба на ходулях и тягание гири. Полный список парков, где завтра, 25 февраля, будут сжигать Чучело зимы, вы найдёте в этом материале.