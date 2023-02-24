Добровольца из Новосибирской области Кайкурова наградили орденом Мужества посмертно

Коллаж Сиб.фм: фото из группы "Новосибирск скорбит" в соцсети "ВКонтакте"

В Венгеровском районе Новосибирской области прошли похороны участника СВО Руслана Кайкурова – добровольца наградили орденом Мужества посмертно.

В селе Венгерово похороны прошли 22 февраля. Проститься с Романом Кайкуровым пришло много земляков. Все его помнят добрым, отзывчивым и ответственным человеком.

«Руслан Валерьевич ушел добровольцем в зону спецоперации. Проходил службу в звании рядового, был зачислен старшим стрелком в мотострелковый взвод одной из воинских частей, — говорится в сообщении в группе «Новосибирск скорбит». — Он с честью исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан и нашу безопасность».

Известно, что Руслан получил смертельное ранение. Его родственникам передадут орден Мужества, которым доброволец награждён посмертно.

Также напомним, что в ближайшее время похороны пройдут в селе Новоспасск Барабинского района: там просятся с участником СВО Александром Квашниным, который заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и погиб.