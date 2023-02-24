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Добровольца из Новосибирской области Кайкурова наградили орденом Мужества посмертно

Фото Добровольца из Новосибирской области Кайкурова наградили орденом Мужества посмертно
Фото Добровольца из Новосибирской области Кайкурова наградили орденом Мужества посмертно

Коллаж Сиб.фм: фото из группы "Новосибирск скорбит" в соцсети "ВКонтакте"

В Венгеровском районе Новосибирской области прошли похороны участника СВО Руслана Кайкурова – добровольца наградили орденом Мужества посмертно.

В селе Венгерово похороны прошли 22 февраля. Проститься с Романом Кайкуровым пришло много земляков. Все его помнят добрым, отзывчивым и ответственным человеком.

«Руслан Валерьевич ушел добровольцем в зону спецоперации. Проходил службу в звании рядового, был зачислен старшим стрелком в мотострелковый взвод одной из воинских частей, — говорится в сообщении в группе «Новосибирск скорбит». — Он с честью исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан и нашу безопасность».

Известно, что Руслан получил смертельное ранение. Его родственникам передадут орден Мужества, которым доброволец награждён посмертно.

Также напомним, что в ближайшее время похороны пройдут в селе Новоспасск Барабинского района: там просятся с участником СВО Александром Квашниным, который заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и погиб.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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