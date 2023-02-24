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Массовая драка произошла на рассвете около стриптиз-клуба в Новосибирске

Фото Массовая драка произошла на рассвете около стриптиз-клуба в Новосибирске
Фото Массовая драка произошла на рассвете около стриптиз-клуба в Новосибирске

Фото: скриншот с видео "АСТ-54"

На рассвете двое молодых людей подрались возле стриптиз-клуба в Новосибирске – вскоре это превратилось в массовое побоище.

Массовое побоище в пятницу, 24 февраля, после Дня защитника Отечества произошло прямо на дорожном полотне Вокзальной магистрали в 5.49. Как говорят очевидцы, сначала биться начали двое молодых людей, которые, предположительно, вышли из стриптиз-клуба.

«Изначально конфликт происходил между двумя мужчинами, а остальные пытались драчунов разнять, но в какой-то момент неизвестный нанёс удар одному из разнимающих, от чего тот рухнул на асфальт. Друзья не смогли самостоятельно привести пострадавшего в чувство и оттащили его на тротуар», — рассказал автор видео с массовой дракой.

На кадрах ролика с видеорегистратора видно, что один молодой человек лежит на дороге проезжей части с голым торсом, при этом бьёт его уже далеко не один человек. Всего на видео отметились порядка 10 человек. Информацию о пострадавших сейчас проверяют в полиции.

Также напомним, что на прошлой неделе мужчина стал героем видеоролика о драке с автомобилями на улице Лежена в Новосибирске.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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