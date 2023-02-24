Новосибирский омбудсмен посоветовала объявленному в розыск мобилизованному прийти в НВВКУ

Коллаж Сиб.фм: фото из архива и предоставлено Анастасией Севостьяновой

Почти два месяца Сергей Севостьянов ищет правды: мужчина был мобилизован, но потом ему сделали операцию. Чтобы пройти ВВК ему даже пришлось съездить в зону СВО. Сейчас в этой ситуации разбирается уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

31-летнего Сергея Севостьянова мобилизовали из Венгеровского района 26 сентября, как выяснилось позже, с компрессионным переломом позвонка. Когда вскрылись эти обстоятельства, жена электрика Анастасия начала писать во все инстанции.

"Я везде писала: в призывную комиссию, в военную прокуратуру, но мне отвечали, что он прошёл все комиссии, и у него ничего не сломано, – рассказывает супруга мобилизованного Анастасия Севостьянова. – Потом у него кое-как получилось взять увольнительную, мы сами поехали и за свой счёт прошли МРТ. Нам подтвердили, что у него был компрессионный перелом".

Всё это время Сергей продолжал находиться на обучении в пункте сбора мобилизованных, который располагался в НВВКУ. В середине ноября мужчине дали отпуск по состоянию здоровья до середины января.

В начале года мобилизованному потребовалась операция, которую провели в больнице РЖД. В январе же Сергей Севостьянов узнал, что он объявлен в розыск.

«Он съездил в комендатуру, оттуда его отправили в Коченёво, якобы он там приписан к части. Он туда приехал, ему сказали ехать на Украину, искать там командира для проведения ВВК (военно-врачебная комиссия – прим. Ред.), – продолжает Анастасия. – 30 января он поехал в Миллерово. 1 февраля там был, пожил в палатке, откуда его увезли в Кременную. Там ему нужно было взять у командира направление на комиссию. В итоге ему сказали: «Ты уволен, исключён, зачем приехал? Езжай домой!»

О всех этих мытарствах супруга Сергея Анастасия подробно рассказывала корреспонденту Сиб.фм. Проблема в том, что мобилизованный остался в подвешенном состоянии, и нигде не может найти правды, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

Редакция сделала запрос в пресс-службу ЦВО и уполномоченному по павам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой. Омбудсмен разобралась в ситуации.

«Ему нужно получить направление в военный госпиталь, 425-ый. Так как он числится военнослужащим, ему нужно обратиться в военный институт – там остались представители воинских частей. Нужно обратиться непосредственно к представителю его военной части, чтобы ему дали направление в госпиталь»,

- сообщила Нина Шалабаева.

Иными словами, если мобилизованному откажут в направлении на ВВК в НВВКУ – тогда он может обратиться в военную прокуратуру для защиты прав. Сиб.фм будет следить за развитием событий.