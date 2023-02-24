Почти месяц в Новосибирске ищут 60-летнего пропавшего мужчину с залысиной

Фото: ориентировка "ДоброСпас-Новосибирск"

Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» просит помощи в розыске 60-летнего Анатолия Маричева – его не могут найти почти уже месяц.

Анатолий Маричев ушёл из дома на улице Станиславского ещё 30 января. С тех пор его никто не видел. Недавно мужчина отметил 60-летний юбилей. Прошёл почти месяц безуспешных поисков.

«ДоброСпас-Новосибирск» Содружество волонтеров обращается к вам за помощью: максимальный репост по социальным сетям, сайтам, форумам! Требуется помощь СМИ в распространении информации», — говорится в обращении поисковиков.

Известно, что Анатолий Маричев – невысокого роста, около 158-160 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-зелёные, волосы короткие с залысиной.

В день исчезновения Анатолий Геннадьевич был одет в сине-сиреневую куртку и обут в кроссовки «PUMA» болотного цвета. Всех, кому что -либо известно о нахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8-953-887-17-77 или 112.

Также напомним, что две недели назад поисковики из отряда «ДоброСпас-Новосибирск» объявили в розыск 33-летнего Евгения Стамбровского, которому нужна была медицинская помощь.